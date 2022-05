Parques de Sintra oferece sessões gratuitas às famílias em Junho

Este ano, a Parques de Sintra celebra o Dia Mundial da Criança com sessões gratuitas no domingo, 5 de Junho.

O Dia Mundial da Criança está quase aí. Para assinalar a efeméride, a Parques de Sintra lança duas novas actividades para os mais novos, que as famílias vão ter oportunidade de experimentar a 5 de Junho, em sessões gratuitas.

A manhã vai começar pelas 10.30, com uma gincana na Quintinha de Monserrate, para promover o contacto com os seus habitantes, como as galinhas, os coelhos e os burros. A actividade, pensada para crianças entre os quatro e os dez anos, deverá durar cerca de duas horas e dará também a oportunidade aos mais novos de cozer pão num forno a lenha, assim como construir um objecto especial que os participantes vão poder levar para casa.

Já depois de almoço, pelas 15.00, propõe-se um peddy-paper temático: “Ser Criança com Poesia” permite explorar o Parque de Monserrate através de referências à Declaração Universal dos Direitos da Criança e do recurso à poesia para a infância. Com a mesma duração da actividade anterior, esta destina-se a crianças entre os 8 e os 12 anos.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia no site da Parques de Sintra, até um máximo de 20 pessoas por grupo. Se não conseguir levar os miúdos a Sintra a 5 de Junho, não se preocupe: estas novas propostas vão integrar a oferta regular do Programa Escolar e de Tempos Livres disponibilizado pela Parques de Sintra.

Sintra. 5 Jun, Dom 10.30 (Quintinha de Monserrate) e 15.00 (Parque de Monserrate). Grátis, mediante inscrição.

