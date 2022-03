Luccas Neto regressa a Lisboa – e desta vez traz a Gi

Luccas Neto acaba de confirmar o regresso a Portugal com o musical Luccas Neto e a Escola de Aventureiros. Depois de três datas esgotadas em Lisboa (e quatro em Guimarães) em Novembro de 2021 – com mais de 45 mil pessoas a ver – o espetáculo infantil volta a subir ao palco no próximo mês de Setembro. E desta vez com a participação especial da personagem Gi, interpretada pela actriz, cantora, bailarina e influencer digital Giovanna Alparone.

DR

Se não sabe do que estamos a falar, ponha os olhos nestes números: Luccas Neto, 30 anos, tem um canal de Youtube com mais de 35 milhões de subscritores e 13 mil milhões de visualizações. No Instagram soma mais de 5 milhões de seguidores e na Netflix já conta com 13 filmes. Já a colega Giovanna (que faz de sua irmãzinha), com apenas 12 anos, está quase a chegar aos quatro milhões de seguidores no Instagram.

O reencontro dos brasileiros com os fãs portugueses está marcado para o dia 3 de Setembro na Altice Arena, em Lisboa. E a turma de Luccas Neto aproveita a viagem para passar pela primeira vez pelo Porto – dia 10, no Super Book Arena. Os bilhetes foram postos à venda hoje e, a julgar pela última experiência, prometem desaparecer num instantinho.

