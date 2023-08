Luís Aleluia homenageado em Setembro. Bilheteira reverte para a Casa do Artista

Luís Aleluia morreu em Junho, aos 63 anos. A equipa de Noite de Reis, o último espectáculo no qual o actor participou, vai homenageá-lo com um concerto em sua memória, nos próximos dias 10 e 23 de Setembro. As receitas de bilheteira vão reverter para a Casa do Artista, projecto ao qual Aleluia se dedicava desde a sua fundação.

Nascido a 23 de Fevereiro de 1960, Luís Aleluia é conhecido como o “eterno Menino Tonecas”, personagem com a qual ganhou popularidade e que interpretou na série As Lições do Tonecas, emitida na RTP1 entre 1996 e 2000. Premiado com diversas distinções, era também autor, encenador e produtor de espectáculos na Cartaz — Produção de Espectáculos, que fundou em 1991. À data da sua morte, a 23 de Junho deste ano, era também efectivo da direcção da Casa do Artista.

“Noite de Reis, uma criação do Teatro do Eléctrico, com encenação de Ricardo Neves-Neves, teve a sorte de contar com a participação do muito estimado actor Luís Aleluia naquela que foi uma das suas últimas peças de teatro. A equipa do espectáculo reúne-se para um concerto em homenagem ao actor, cumprindo assim a promessa que lhe foi feita de organizar um concerto de angariação de fundos para a Casa do Artista”, lê-se em nota pública, publicada na página de Facebook da Apoiarte – Associação de Apoio aos Artistas.

Depois de uma primeira sessão em Loulé, no dia 10, o concerto de homenagem irá realizar-se em Lisboa, a 21 de Setembro, no Teatro Armando Cortez. O programa, que arranca pelas 18.00, inclui momentos de música clássica, compostos por duos e trios formados por membros da equipa, bem como peças a solo para piano e acordeão, música da autoria do actor João Tempera, um ensaio sobre a importância do humor pelo actor Filipe Vargas, entre outras surpresas.

O bilhete, disponível para compra na Ticketline, custa 15€, mas se preferir poderá fazer apenas um donativo, de 5€, 10€ ou 15€.

Teatro Armando Cortez (Pontinha). 23 Set (Sáb). 18.00. 15€

