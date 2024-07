Luís Represas e Luis Buñuel inauguram programa gratuito no Campo Grande

Nos próximos dias 6, 13, 20 e 27 de Julho há Alval’Arte no Jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta, junto ao Campo Grande. Normalmente habitado por visitantes do museu e por vários pavões, a fauna do jardim será um pouco diferente nos próximos quatro sábados com música ao vivo e cinema ao ar livre, sempre a partir das 19.00. A entrada é gratuita.

A iniciativa parte da Junta de Freguesia de Alvalade, em parceria com o Museu de Lisboa – Palácio Pimenta e o Alvalade Cineclube, e no primeiro dia é Luís Represas que inaugura o programa com um concerto. O cantor português lançou, em Fevereiro, o álbum Miragem. No espaço estão sempre presentes foodtrucks para que os participantes possam fazer os seus piqueniques e às 21.30 começam as sessões de cinema, das quais é pontapé de saída o filme O Fantasma da Liberdade (1974), de Luis Buñuel.

A 13 de Julho, a animação musical estará a cargo de O Clube do Cool e da Cafeína, um DJ set com sonoridades entre o jazz hard bop, soul, acid jazz ou o sophisti-pop. À noite, passa o filme Lobo e Cão (2022), de Claúdia Varejão. No terceiro sábado, regressa a música ao vivo com o Club Makumba, projecto que junta Tó Trips (guitarra), João Doce (bateria), Gonçalo Prazeres (saxofone) e Gonçalo Leonardo (baixo e contrabaixo) que continuam a apresentar Sulitânia Beat. Mais tarde, o cinema ao ar livre apresenta as curtas-metragens O trabalho liberta? (1993) e 25 de Abril – Uma Aventura Para a Demokracya (2000), de Edgar Pêra.

Por fim, a 27 de Julho, o evento musical é um pouco diferente, com Kwenda Lima a apresentar um ritual chamado Sam Yaay que envolve movimentos do corpo e percussão. A última sessão de cinema será com o filme No Intenso Agora (2017), de João Moreira Salles.

Museu de Lisboa – Jardim do Palácio Pimenta (Campo Grande). Sáb 19.00. Entrada livre

