Luís Represas, Fafá de Belém e Joaquim de Almeida juntam-se para concerto online

Todas as sextas e sábados, a Taverna dos Trovadores tem música portuguesa ao vivo, com transmissão em directo a partir das 22.30. Esta sexta-feira, 14 de Agosto, a festa faz-se mais cedo, às 22.00, com Luís Represas, Fafá de Belém e Joaquim de Almeida no comando.

O concerto foi anunciado esta sexta-feira, na página de Facebook do restaurante sintrense, que celebra este ano o seu 30.º aniversário. O anfitrião é Fernando Pereira, fundador e proprietário desde 1990, mas também “músico, compositor, cantor, produtor e promotor apaixonado da música e da cultura portuguesa”.

“A Taverna tem vindo a realizar espectáculos dedicados às 11 freguesias do concelho, com o intuito de divulgar o que se faz em cada uma delas na área da música e cultura em geral”, assevera a Câmara Municipal de Sintra, que apoia o evento e também o irá transmitir na sua página de Facebook.

Entre as próximas emissões, destaca-se também uma homenagem a Waldemar Bastos já este sábado, 15 de Agosto, e um concerto de Lura, dedicado às sonoridades de Cabo Verde, a 21 de Agosto.

