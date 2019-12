“Luísa convida”: almoço comunitário aquece Natal do Intendente

Almoço comunitário vai para a oitava edição. Não paga nada, mas contributos são bem-vindos. Realiza-se no Largo Café, no coração do Intendente.

No próximo dia 15 de Dezembro, domingo, o Largo Café no Intendente recebe um almoço de Natal comunitário, promovido por uma das suas trabalhadoras. Luísa, como é conhecida no bairro, organiza há oito anos um almoço que reúne a vizinhança e comunidade. Começa às 13.00.

O primeiro almoço foi organizado em 2012, com a anfitriã a pedir mesas e cafés aos bares da zona. A partir daí não parou. O nome, esse, ficou: "Luísa Convida".

No Largo Café, no Intendente, há uma pequena caixa para que quem quiser possa deixar a sua contribuição para a realização do almoço. “Fazemos o apelo a que todos os vizinhos e visitantes tragam, no próprio dia, algo para comer e para partilhar, mas também preparamos uma grande refeição quente para todos”, refere a Largo Residências, a organizadora do evento.

Depois do repasto, haverá um atelier de postais de Natal em japonês com Beniko Tanaka, uma artista nipónica sediada em Lisboa, às 13.30. Depois, às 14.00, toca o Quarteto do Coreto e ainda há música na Megastore, uma loja de discos no Largo do Intendente, às 16.00.

