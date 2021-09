Lulu, um Pub Bonito é um dos 28 bares mais cool do mundo

A Time Out Global reuniu os bares mais incríveis do planeta, de Paris a Hong Kong, de Nova Iorque a Tóquio. Lisboa não ficou de fora.

Depois de um ano e meio em que a noite esteve quase adormecida, é tempo de voltar a levantar o copo para brindar. Esta semana, não é só a edição digital da Time Out Portugal que se dedica aos melhores bares de Lisboa e do Porto: também a Time Out Global se juntou para reunir os bares mais cool do planeta. E o que torna um bar cool? O ambiente, o conceito, a decoração, a curadoria da playlist e, claro, os cocktails e outras bebidas para regar isto tudo.

Entre o cosmopolita Argo, em Hong Kong; o super-instagramável Bisou, em Paris; o confortável e intimista La Noxe, em Nova Iorque; o sustentável Zest, em Seul; ou o étnico The Elephant Room, em Singapura, brilha um bar em Lisboa: o novíssimo Lulu, um Pub Bonito.

Vizinho do também novo O Bar Mais Triste da Cidade, em Santos, cujo tema é a melancolia, com noites ao piano acompanhadas a whisky, o Lulu é sobre "senhoras, mulheres, raparigas e todos os que gostam delas", dizem os proprietários. A inspiração é a atriz Louise Brooks (Lulu) e aquelas loucas dos anos 20 – que agora talvez se possam repetir.

Os cocktails de assinatura têm o nome de mulheres como Jane Fonda (com rum, licor de figo e café, por 9 euros) ou Cindy Lauper (rum, ananás e stout, também por 9€) e de cantoras nacionais como Ágata (moscatel, laranja, ananás e espumante, por 7€) e Lena d’Água (medronho, mel e manjericão, por 8€). Há há coisas para comer, como o Duck & Waffle (confit de pato, ovo de codorna frito e waffle): o "prato favorito de Louise – compulsivo!", acreditam os donos.

©DR

Em breve, o bar também terá uma área de DJ, para também podermos matar saudades de dançar.

Um bar no Porto merece também entrada na lista global: chama-se Capela Incomum e fica dentro de uma igreja do século XIX. Cool, não é?

+ A nova edição da Time Out Portugal já está disponível