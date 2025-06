‘Lume’. RTP1 e Max aquecem em Junho com série ibérica

Com um enredo em torno dos incêndios florestais, Lume é uma co-produção ibérica realizada a quatro mãos, pelo português Sérgio Graciano (Codex 632) e a cubana Giselle Llanio. Com Albano Jerónimo, Ricardo Pereira, Lúcia Moniz, Diogo Amaral ou João Pedro Vaz no elenco português, a série estreia a 19 de Junho na Max e a 20 de Junho na RTP1 e RTP Play.

Em Setembro do ano passado, a Time Out acompanhou um dia de rodagem em Sintra, uma das muitas localizações que serviram de cenário para esta produção da Coral Europa, cuja rodagem também passou por Lisboa e Montalegre, em Portugal, e pelas localidades galegas de Cuntis, A Estrada, Dodro e Rois, na Galiza. A história de Lume acompanha a jornalista Lucía (interpretada pela actriz Cristina Castaño) que vive em Lisboa, regressando à sua terra natal, Seara, para fazer a cobertura de um trágico incêndio florestal. A trama de seis episódios andará em torno da misteriosa origem do incêndio, explorando a recorrente devastação das florestas portuguesas e espanholas.

A ideia partiu da argumentista Irene Pin, a criadora de Lume, que contou com a ajuda da portuguesa Sara Rodi (Sr. Rui) para desenhar o argumento da série. No dia de estreia na RTP1, uma sexta-feira, o primeiro episódio de Lume começa às 22.30.

Max. Estreia a 19 de Junho/ RTP e RTP Play. Estreia a 20 de Junho

