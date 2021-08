Lumi renova a casa e a carta, mas mantém o prato principal: a vista sobre Lisboa

Diz-se que menos é mais e no caso do restaurante no topo do hotel The Lumiares, no Bairro Alto, não podia ser mais verdade. A vista para a cidade faz a casa e ganhou ainda mais destaque com a renovação feita no ano passado, que deu ao espaço um ar mais leve com o cinzento e o preto a serem substituídos por tons claros. Para acompanhar a mudança, há uma carta repleta de petiscos de Verão que pedem a partilha entre amigos.

As mesas pretas que preenchiam o rooftop deram lugar a elegantes mesas de pedra e as cadeiras são agora elegantes sem ocupar demasiado o espaço. Nos sofás compridos as almofadas têm tons de terracota, verde e amarelo e entre mesas destacam-se as buganvílias amarelas. Uma nova decoração, que se repete no interior, e que tornou o Lumi Rooftop mais espaço e harmonioso. Se no terraço se contam 40 lugares, dentro de portas há metade, mais nove lugares à volta do bar, um dos grandes destaques da sala.

Gabriell Vieira

A nova carta preparada pelo chef João Silva, essa, tem mais petiscos e brunch aos fins-de-semana e feriados.

Entre as novidades para partilhar há uma espetada de borrego com batata nova assada e molho de iogurte grego (14€) ou um camarão picante salteado em alho e especiarias (14,50€). Mas também pode pedir um atum corado com gengibre e lima (9€), croquetes de rabo de boi com pesto de favas (9,50€), salada de queijo de cabra com tomate, figos e nozes (9€). Para sobremesa, há um guloso cheesecake de frutos vermelhos (6€).

Gabriell Vieira

Durante os dias de semana, mantém-se a opção, à hora do almoço, do menu económico composto por sopa, prato principal e sobremesa (12€) ou apenas o prato e a sopa/ou sobremesa (8€).

Já aos fins-de-semana, as atenções viram-se para o brunch que, por 22€ por pessoa, tem tudo o que faz desta refeição um sucesso: ovos mexidos, fritos ou escalfados; croissants; panquecas; selecção de queijos e charcutaria; tosta com abacate, chilli e ervas aromáticas; iogurte com granola e mel; açaí bowl ou pastéis de nata. Mas atenção: o brunch só está disponível entre as 09.00 e as 15.00 e para garantir um lugar com vista, o ideal é reservar.

Rua de São Pedro de Alcântara, 35, 5.º andar (Bairro Alto). Seg-Dom 12.30-01.00

