Um novo Trem Velho em Cascais

O inconfundível bar e restaurante instalado num velho comboio ganhou uma nova cara. Tem agora esplanada e uma carta onde se destacam as carnes.

É um clássico da paisagem de Cascais, ali mesmo entre a Praia da Conceição e o Cascais Villa. Uma carruagem de comboio transformada em bar e restaurante, junto à estação onde termina a linha. Com o passar dos anos, o Trem Velho começava a fazer cada vez mais jus ao nome – e foi preciso dar-lhe uma nova vida.

O fecho decretado pelo confinamento foi a desculpa perfeita para que o Trem Velho deixasse de o ser, sem perder o nome. Uma renovação total tornou o espaço agora mais luminoso, confortável e actual, sem que a aura do passado tivesse desaparecido, com uma das carruagens a tornar-se agora numa esplanada, qual comboio aberto com vista para o mar.

Mariana Valle Lima

“Já que estávamos fechados aproveitámos para fazer uma remodelação. É preciso ver que o Trem Velho está aberto desde 1973 e nunca se fizeram umas grandes obras, já estava muito deteriorado, com a cozinha muito velha”, diz Frederico Jorge, responsável pelo espaço. Frederico não está no restaurante desde sempre, mas conta com a preciosa ajuda de Manuel Saltão, um dos antigos gerentes. “Quisemos atrair uma nova fatia de clientes, o que tem vindo a acontecer. Isto habitualmente era para saudosistas”, continua.

Na carta, a pensar nos clientes de sempre, mantiveram-se os clássicos como hambúrgueres (a partir de 8,50€), mas em vez de uma dezena de opções, ficaram apenas os três bestsellers, explica Frederico. E voltaram também as francesinhas, “com um molho caseiro muito bom”. “Temos a tradicional (10,50€) e a de picanha (10,50€) e tem saído mais do que os hambúrgueres.”

Mariana Valle Lima

O destaque, no entanto, vai para as carnes: é que este novo Trem Velho ganhou a bengala de Steakhouse no nome. Aqui come-se picanha na grelha (13,50€), tomahawk (44€, 1kg) ou t-bone (48€, 1kg). “São a especialidade da casa”, garante o responsável.



Apesar de muitas vezes ter tido fama de bar, é pela cozinha que Frederico acredita que o Trem Velho se destaca, até pela vantagem de se poder comer fora de horas.

Alameda Duquesa de Palmela 261 (Cascais). Seg-Dom 12.00-02.00

