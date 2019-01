Lust in Rio declara guerra ao plástico

É o princípio do fim das palhinhas e dos copos de plástico na discoteca e sala de eventos lisboeta, que pretende adoptar alternativas menos prejudiciais ao ambiente.

A mudança do plástico descartável para o reutilizável e biodegradável está para breve. “Temos os cuidados normais da separação dos materiais, mas decidimos ir mais além”, escreve em comunicado Samuel Lopes, administrador do grupo que detém o Lust in Rio, aberto habitualmente de quarta a sábado.

Para acabar com o consumo de palhinhas de plástico, uma das maiores ameaças à vida marinha, estão a ser estudadas várias alternativas, nomeadamente o papel e o bambu, e a ser testadas as “Cobio Straws”, que se degradam naturalmente.

A marca, que acredita estar a abrir “uma porta para uma nova era mais consciente”, espera diminuir, até ao Verão, cerca de 30% do consumo descartável. “Estamos com esta operação em marcha desde finais de Novembro”, esclarece Samuel Lopes à Time Out, assegurando que também estão a substituir os produtos, como sumos, que compravam em plástico por embalagens de papel ou vidro. “Não é uma substituição integral mas está em curso para ser o mais ampla possível.”

