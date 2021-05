Lux retoma programação e reabre terraço a partir desta quarta-feira

Depois de muitos meses de portas semi-fechadas, o Lux vai reabrir o terraço com vista-rio esta quarta-feira. A partir das 17.00, será possível subir ao último piso do clube de Santa Apolónia. A entrada é livre e sujeita à lotação do espaço, anuncia a sala numa publicação no Instagram.

A reabertura do terraço coincide com a retoma da programação musical e cultural da icónica discoteca lisboeta. Esta quarta e quinta-feira, às 20.00, Benjamin toca na sala do primeiro piso, apresentando o último álbum, Vias de Extinção, num concerto a solo, depois dos sucessivos adiamentos devido à pandemia.

Nos restantes dias, durante a semana, há música no terraço a partir das 17.00, e a partir das 14.00 ao fim-de-semana. Na sexta-feira, dia 7, Moullinex, Xinobi e GPU Panic actuam na "Requiem For Empathy Album Listening Party", e no sábado, 8, Rastronaut e DJ Marfox tomam conta da pista. No domingo, 9, Rui Vargas e Pedro Ramos dão música no terraço a partir das 17.00 com "Afinal Havia Outra". Antes, às 14.00, é a vez de Sheri Vari.

