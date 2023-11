Lx Factory ajuda a preparar o Natal com workshops gratuitos

A preparação para o Natal começa oficialmente a 1 de Dezembro, na Lx Factory, com uma agenda de seis workshops a decorrer até ao dia 10. Com o intuito de chamar a atenção para um consumo mais consciente e sustentável nesta época do ano, as sessões práticas vão debruçar-se sobre técnicas de personalização de objectos e de produção artesanal. A participação é gratuita e por ordem de chegada.

Começa tudo logo no primeiro feriado do mês, às 10.00. O workshop de personalização de ténis fica a cargo de Black Sneaker, uma oportunidade para dar uma nova vida àquele par de ténis que está encostado lá em casa. No mesmo dia, às 14.00, vai ser possível aprender a fazer velas com aproveitamento de óleos alimentares, mais uma prova de que nada se desperdiça, basta ter um par de mãos minimamente habilidoso.

No domingo, 3 de Dezembro, dá-se espaço à personalização de roupa com a ajuda do Atelier Pitanga, a pensar em todas as peças que merecem uma segunda oportunidade. O workshop decorre das 10.00 às 13.00 e das 14.00 e 19.00.

No dia 8 de Dezembro voltamos à moda, desta vez para aprender técnicas de personalização de roupa e acessórios em pele, como botas, malas ou blusões. O workshop é das 10.00 às 13.00 e das 14.00 às 19.00. No dia 10, Sofia Cotrim ensina a criar enfeites natalícios com o que todos temos à mão em casa e que, de outra forma, acabaria no lixo. Acontece das 10.00 às 13.00.

O calendário de workshops festivos da Lx Factory chega ao fim nesse mesmo dia, das 14.00 às 19.00. O tema é a transformação de "resíduos em tesouros". A anfitriã é a activista Joana Guerra Tadeu e, nas suas mãos, resíduos aparentemente sem utilidade podem virar ornamentos, presentes ou embrulhos.

Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). 1, 3, 8 e 10 de Dezembro, vários horários. Entrada livre

