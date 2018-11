Lx Factory recebe magusto com Frankie Chavez, Benjamim e Farra Fanfarra

Diz o ditado que para haver S. Martinho é preciso lume, castanhas e vinho. E dizemos nós que com música tudo é melhor. E porque é que lhe dizemos isto? Precisamente porque é esta conjugação que vai encontrar este domingo, dia 11, na Lx Factory, no São Martinho Mayor. Benjamim, Frankie Chavez e Farra Fanfarra animam a festa.

A iniciativa é promovida pela produtora vinícola Adega Mayor por isso conte com os vinhos da marca. O magusto começa às 15.00 e, se os concertos são gratuitos, o consumo das castanhas assadas e do vinho ficam por sua conta. Mas haverá um pack São Martinho Mayor, composto por um cartucho de castanhas e um copo de vinho Adega Mayor por cinco euros – a receita reverte, no entanto, a favor da Associação Conversa Amiga.

Durante a tarde, entre copos e castanhas, há concertos para bater o pé de cartucho na mão. Os Farra Fanfarra, especialistas em euforia colectiva, fazem a primeira arruada às 15.30 para dar as boas-vindas. Voltam a tocar os trompetes e tambores às 17.30 e às 19.00. Pelo meio vai ouvir-se a voz suave de Benjamim, às 16.00, e os instrumentos de corda de Frankie Chavez às 18.00.

