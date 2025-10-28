Lx Factory vai ter smash burgers de frango e tatuagens gratuitas na noite de Halloween

A febre dos smash burgers está prestes a contaminar a carta de frango assado do Chickinho. Para o primeiro diagnóstico, a marca organizou uma festa para sexta-feira, 31: a Smash Invasion.

O Chickinho começou a entrar nas casas de Lisboa em 2018, a partir de Campolide. A estrela era o frango assado, churrasco de qualidade feito com aves do campo, que depois viajavam acondicionadas em embalagens de design chamativo. Correu bem – e a marca já vai em cinco lojas (mais o serviço de entregas). Mas a carta sempre teve outras opções: o burrito de frango, a popcorn chicken sandwich ou a salada caeser, por exemplo, estão lá desde o início. Agora, aproveitando a tendência, há mais uma: smash burger de frango.

A novidade vai ser apresentada esta sexta-feira, 31 de Outubro, na loja da Lx Factory, entre as 18.00 e as 00.00. Sendo noite de Halloween, o Chickinho preparou uma festa temática para receber a debutante. Chamou-lhe Smash Invasion e terá convidados como o Buco, restaurante da Ericeira dedicado aos smash burgers com carne bovina. No final, virão necessariamente as comparações, mas durante o evento haverá mais para fazer do que tirar notas gastronómicas: fazer tatuagens gratuitamente inspiradas no tema da festa – invasão extraterrestre – e dançar ao som do DJ set de Luís Bordalo.

“Estamos muito entusiasmados com esta criação e com este evento, que nos permite mostrar o potencial do frango num formato como o smash burger”, afirma Francisco Castelo Branco, sócio do Chickinho, citado em comunicado, que sublinha que esta é “uma proposta inédita em Portugal”. A mesma nota refere ainda uma parceria criada especialmente para esta noite, com os refrescos da Why Not, e antecipa “outras surpresas, como ofertas de smash burgers, bebidas, merchandising exclusivo do evento e prémios especiais”.

Salvador Colaço Buco Smash Burger

“Queremos que esta noite seja especial e diferente daquilo a que os nossos clientes estão habituados: com música, arte, bebida e, claro, muito sabor. A parceria com o Buco é uma oportunidade de explorar novas ideias e surpreender os nossos clientes com algo inesperado e divertido”, continua Francisco Castelo Branco, no comunicado.

Sendo uma marca que vive muito das entregas ao domicílio, o Chickinho vai alargar a Smash Invasion à Glovo, onde vão estar disponíveis tanto o smash da casa como o do Buco, “permitindo que todos possam fazer parte da experiência, mesmo à distância”.

Rua Rodrigues de Faria 103 (Alcântara). 931 792 935. Sex (31 Out) 18.00-24.00

