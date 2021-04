Maat abre nova temporada com um dia de programação especial

O Maat – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, que reabriu há duas semanas, está a preparar-se para inaugurar duas novas exposições na Central Tejo, a 24 de Abril. Antes, no dia 23, arranca a nova temporada de Primavera com uma programação especial, das 14.00 às 20.00. “OPEN/CLOSED SYSTEMS” é o nome do evento, que contará com mesas redondas, performances digitais e sonoras, DJ sets em tempo real e outras propostas de actividades para toda a família.

A agenda terá início às 14.00, com uma mesa-redonda, composta pelos curadores Aric Chen, Martina Muzi e Angela Rui e o fundador e editor da revista de arquitectura e design Dezeen, Marcus Fairs. Até às 16.30, acontecerá ainda uma performance digital de Ibiye Camp; uma conversa sobre Oceanarium, o último filme de Armin Link, encomendado para a exposição “Aquaria”; e uma palestra de “Dados sobre o Clima”, com Alessandro Masserdotti, co-fundador e director de tecnologia na Dotdotdot, a que se seguirá “Sonificação Climática: Uma Performance de Dados de Dotdotdot”.

Mais tarde, a partir das 17.00, haverá mais uma mesa-redonda, desta vez com os designers Ippolito Pestellini Laparelli (2050+), Claude Marzotto e Maia Sambonet (Óbelo studio), Daniel Zamarbide (BUREAU) e Joana Pestana & Max Ryan – com moderação da curadora e crítica de arte Julia Albani. Até às 20.00, poderá ainda assistir a uma conversa entre a artista Alice dos Reis e o arquitecto Paulo Moreira, com o crítico e curador de design Frederico Duarte, e uma performance ao vivo de Kid Robbin e Cii James, com sons do Bairro da Jamaica.

Os bilhetes (15€) para este evento, que também será transmitido em directo através do canal de Youtube e da página de Facebook do museu, também dão acesso ao Maat e à Central nos dias 24 e 25 de Abril. A partir de dia 24, poderá aproveitar para visitar as duas novas exposições, “Ensaio para uma Comunidade”, com 138 obras de 58 artistas, que atravessam um período de 80 anos, de 1942 ao presente; e “Contadores de Histórias”, que reúne diversas peças de arquivo – objectos visuais, instrumentos e aparelhos – da Colecção de Património Energético Fundação EDP.

Avenida Brasília, Belém. Sex 14.00-20.00 e Sáb-Dom 10.00-13.00. 15€.

