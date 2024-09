MAAT celebra aniversário com três dias de arte, comida e música electrónica

O MAAT (Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia) abriu portas há oito anos. A data vai ser celebrada com uma festa de arromba. Inspirada no conceito de festa de rua popularizado pela comunidade afro-americana de Nova Iorque, durante os anos 70, a Block Party at MAAT vai juntar música, arte, gastronomia e um mercado, de 4 a 6 de Outubro.

A Praça do Carvão será o epicentro da festa, que será de entrada livre entre as 12.00 e as 19.00. Sexta-feira e sábado, a partir das 20.00, o cartaz reúne um alinhamento que vai do afro-house à electrónica. A música dura até à uma e os bilhetes, a partir de 25€, já estão à venda.

A arte faz parte do programa, não estivéssemos nós a falar da festa de aniversário de um museu. Há um programa de performances, instalações, visitas, oficinas e conversas. Na vertente gastronómica, reserva-se lugar às habituais food trucks. A organização, nas mãos da RedMojo, fala ainda em "chefs de topo".

A música será, sem dúvida, a alma da festa. No primeiro dia, sexta-feira, antecipa-se a estreia do Tribeca Festival em Lisboa. O som ficará a cargo de DJ Shugi, DOT e dos britânicos Groove Armada, ressurgidos dos anos 90 em versão DJ set. No sábado, há três nomes confirmados para levar a festa a bom porto – Pablo Fierro, Raffa Guido e Megatronic.

O programa fica completo com umas comprinhas pelo meio. Pelos mesmos organizadores do The Spot Market, as bancas vão encher-se de moda, joalharia, decoração e artesanato, sem perder de vista valores como a ecologia e a sustentabilidade, e com o predomínio de marcas portuguesas.

Avenida de Brasília (Belém). Sex-Sáb 12.00-01.00, Dom 12.00-20.00. Entrada livre (excepto Sex-Sáb 19.00-01.00)

