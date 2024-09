Ricardo Araújo Pereira senta-se com Whoopi Goldberg no Tribeca Festival Lisboa

A extensão lisboeta do Festival de Cinema Tribeca foi anunciada em Abril e esta terça-feira foi finalmente revelada a programação. O Tribeca Festival Lisboa terá lugar a 18 e 19 de Outubro no Hub Criativo do Beato, numa iniciativa feita em parceria com a SIC e a Câmara Municipal de Lisboa. A presença de Robert De Niro, um dos fundadores do festival, de Whoopi Goldberg e de Patty Jenkins, realizadora dos filmes Mulher Maravilha (2017) ou Monstro (2003) já era conhecida, mas há mais profissionais da sétima arte que se junta ao elenco do festival.

Na programação encontramos nomes portugueses que marcaram presença no Tribeca alfacinha. É o caso de Ricardo Araújo Pereira, que irá liderar uma das muitas conversas que integram o programa. Neste caso, irá sentar-se com Whoopi Goldberg para falarem sobre os efeitos que o drama e a comédia têm não só no storytelling, como também na saúde mental. E porque este festival nunca se construiu só com filmes, o humorista português terá ainda lugar na ronda de podcasts ao vivo com o seu Coisa que Não Edifica Nem Destrói, promovido pelo jornal Expresso e que este Outono regressa para uma segunda temporada.

Outra das conversas que estará em destaque reúne os actores e realizadores Francisco Froes, Daniela Ruah e ainda Griffin Dunne, popularizado nos anos 1980 com os filmes Um Lobisomem Americano em Londres (1981), de John Landis, e Nova Iorque Fora de Horas (1985), de Martin Scorsese. Juntos vão falar sobre o processo de transição da representação para a realização e o impacto que isso pode ter na forma de contar histórias.

©John Cafaro 'A Bronx Tale, The Original One Man Show'

A programação inclui a exibição de alguns filmes internacionais, entre eles A Bronx Tale, The Original One Man Show, adaptação ao cinema da peça homónima e autobiográfica do actor Chazz Palminteri (Os Suspeitos do Costume), outra das estrelas internacionais viajar para Lisboa. Após o filme, terá lugar uma sessão de perguntas e respostas com Palminteri, que também assina o argumento e a realização. O cinema português também terá lugar no Tribeca português e uma das fitas em exibição será a comédia romântica Podia Ter Esperado Por Agosto, a primeira longa-metragem realizada por César Mourão. No final também haverá espaço para perguntas e respostas, não só com Mourão, mas também com Diogo Brito, co-fundador com Mourão da produtora 313.

A programação completa está disponível no site criado para o festival e os bilhetes já estão à venda.

Tribeca Festival Lisboa. Hub Criativo do Beato. 18 e 19 de Outubro. Bilhetes: 75€ (um dia) e 130€ (dois dias)

