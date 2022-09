Maat e Manicómio lançam consultas de psicologia e psiquiatria no museu

O Manicómio nasceu em 2019, no Beato, com uma galeria e um ateliê para artistas com experiência de doença mental. Um ano depois, em 2020, lançou o projecto Consultas sem Paredes, que agora estreia no Maat – Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia. Em parceria com o museu, a iniciativa vai decorrer tanto no interior do novo edifício e da Central Tejo como nos espaços exteriores.

“É urgente mudarmos o paradigma da relação que temos com a nossa saúde mental, a começar na acessibilidade e no facto de como sociedade tratarmos um tema de saúde pública, como o bem‑estar, de forma totalmente privada e estigmatizante”, afirma Catarina Gomes, do Manicómio. Uma declaração subscrita pelo director do Maat, João Pinharanda, que assume o compromisso de ampliar o conceito de museu, numa lógica interdisciplinar que cruza a área da saúde com as artes visuais e a arquitectura.

Se precisar, basta enviar um e-mail (consultas.maat@manicomio.pt) para agendar uma consulta de psicologia, psiquiatria ou terapia familiar no Maat. O custo é de 35€ e não há fila de espera. Em breve, o projecto também deverá chegar ao concelho de Cascais.

Em paralelo, está a ser criado um programa de capacitação de profissionais de saúde mental para a diversidade cultural e migrantes, assim como um projecto de radares comunitários no âmbito da saúde mental. Qualquer pessoa ou entidade interessada em criar um núcleo Consultas sem Paredes, poderá manifestar interesse também através de e-mail (info@manicomio.pt).

