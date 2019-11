Macau pós-1999: há festa grátis no Museu do Oriente com cinema e música

O Museu do Oriente está prestes a comemorar o 20.º aniversário da transferência da administração de Macau para a China. A festa, que se prolonga de Novembro a Dezembro, inclui uma jornada literária, sessões de cinema e espectáculos musicais. Todas as actividades são de entrada livre.

O programa arranca a 5 de Novembro, das 14.30 às 19.00, com “literaturas de Macau pós-1999”, em português, inglês e chinês. Mas, até 19 de Dezembro, seguem-se mais seis actividades grátis no Museu do Oriente, que celebra a comunidade macaense através do cinema, da música e de reflexões sobre o futuro.

Ainda em Novembro, dia 29, das 10.00 às 13.00, haverá uma conferência sobre o acordo histórico, assinado em 1987, que marcou o início da transição da administração portuguesa de Macau para a China. Esta “transferência de poderes” concretizou-se há duas décadas, em 1999. Mais tarde, a partir das 18.00, será projectada a longa-metragem do realizador Carlos Fraga, Macau 20 Anos Depois – Testemunhos e Percepções da Matriz Lusófona sobre o Contexto da RAEM – Presente e Futuro.

Já Dezembro inicia-se com a mesa-redonda “Identidade Macaense: Que Futuro?”, no dia 6. Com entrada livre, esta conversa, que decorrerá das 18.00 às 19.30, requer inscrição prévia. Se preferir, há uma sessão de cinema ao fim-de-semana, no domingo, 8, às 17.00. Estão planeadas duas exibições: O Som do Bambu, de Javier Martinez, e Cidade Ecrã, de Rui Filipe Torres. Este último filme, rodado em Macau, em Janeiro e Fevereiro de 2018, com o apoio da Fundação Oriente, reflecte sobre a importância do cinema “na construção da cidade criativa e nas relações de Portugal com Macau”.

Na semana seguinte, a 13 de Dezembro, é a vez da música macaense subir a palco, a partir das 18.00, com o Duo A Outra Banda e Amigos. Caso não possa comparecer, não falte ao encerramento do programa de festas no dia 19. A partir das 21.00, há concerto do Trio Sunny Side Up.

Poderá consultar mais informação sobre este programa de comemorações no site do Museu do Oriente.

Museu do Oriente. De 5 de Novembro a 19 de Dezembro. Vários horários. Grátis.

