Madam C.J. Walker: filha de escravos e milionária

Sarah Breedlove foi a primeira empresária e milionária negra dos EUA. A série da Netflix Madam C.J. Walker: Uma Vida Empreendedora conta a sua história. Estreia esta sexta-feira.

O nome Sarah Breedlove não dirá nada à esmagadora maioria das pessoas. Mas quando morreu, em 1919, aos 51 anos, era a primeira mulher de negócios e a self-made woman negra mais rica dos EUA, com uma fortuna avaliada em muitos milhões de dólares, em números de hoje.

Filha de escravos, órfã aos sete anos, casada aos 14 e viúva e com uma filha de dois anos aos 20, Sarah Breedlove, mais conhecida por Madam C.J. Walker, por causa do nome do segundo marido, Charles Joseph Walker, construiu, com muito trabalho e sacrifício, um próspero negócio à base de produtos de cosmética especificamente dirigidos aos negros (cremes de beleza, champôs, tónicos capilares, etc.). Ficou também conhecida pela sua acção filantrópica, nomeadamente no campo das artes, e pelo activismo político.

Através da sua actividade de empresária, Breedlove inspirou muitas outras mulheres negras a lançarem os seus próprios negócios e a tornarem-se financeiramente responsáveis e independentes.

Foi também graças a ela que se realizou em Filadélfia, em 1917, a primeira reunião de mulheres empresárias dos EUA, independentemente da sua raça ou origem social, que lá discutiram negócios e temas de comércio.

A série Madam C.J. Walker: Uma Vida Empreendedora, que a Netflix começa a exibir esta semana, conta a história única e inspiradora desta empresária e milionária e baseia-se no livro biográfico On Her Own Ground, escrito em 2002 por A’Leila Bundles, trineta de Sarah Breedlove.

Octavia Spencer interpreta o papel principal e assume também funções de produtora, acompanhada por nomes como Blair Underwood personificando Charles Joseph Walker, Tiffany Hadish ou Carmen Ejogo. Entre os produtores de Madam C.J. Walker: Uma Vida Empreendedora, encontra-se o basquetebolista LeBron James.

Netflix. Sex.

+ Cinco séries para ver em Março