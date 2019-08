A residência de Madame X no Coliseu dos Recreios foi alargada e começa mais cedo: as duas novas datas são anteriores aos concertos já esgotados que Madonna tinha agendados para Lisboa.

Depois dos seis concertos marcados para o início de 2020, em Lisboa, Madonna anunciou mais duas datas para a sua digressão europeia. Além dos espectáculos de 16, 18, 19, 21, 22 e 23 de Janeiro, no Coliseu dos Recreios, foram agora confirmadas outras duas datas para 12 e 14 de Janeiro. A cantora apresentará, em “espectáculos intimistas e únicos”, o seu novo disco – Madame X.

Os bilhetes para as novas datas serão postos à venda a 31 de Agosto, a partir das 10.00. Os membros do ICON — o clube de fãs oficial da artista — terão acesso aos bilhetes em pré-venda, a partir das 10.00 de 28 de Agosto, até às 17.00 de dia 29. Os fãs mais antigos e os membros do clube terão também a possibilidade de comprar um bilhete que inclui uma reserva num hotel. Os pacotes especiais têm lugares especiais e merchandising exclusivo.

Nos concertos no Coliseu de Lisboa há lugares para todas as carteiras. Os bilhetes começam nos 75€, nas galerias do último piso, e vão até aos 400€, nas cadeiras de orquestra de frente para o palco.

Depois de Lisboa, a Madame X Tour segue para Londres, onde Madonna dará 15 concertos, entre Janeiro e Fevereiro. A digressão passa ainda por Paris, com 12 concertos na cidade das luzes.

