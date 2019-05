Madonna anuncia três datas no Coliseu de Lisboa em Janeiro

Já se sabia que a nova digressão da cantora norte-americana passava por Lisboa em 2020, agora já se sabe quando: Madonna actua no Coliseu de Lisboa nos dias 16, 18 e 19 de Janeiro.

Ao contrário do que é habitual, e como tinha sido anunciado há pouco tempo, Madonna vai apresentar-se em palco num formato bem diferente do habitual. Os concertos de estádio vão dar lugar a “espectáculos intimistas e únicos” em pequenas salas como coliseus e teatros.

A última vez que a norte-americana actuou em Portugal, por exemplo, foi em 2012 no Estádio Cidade de Coimbra. Em 2020, a cantora apresentará então Madame X, o disco que chega às lojas a 14 de Junho, durante três noites em Janeiro.

O novo álbum da cantora pop foi gravado entre Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles e, aparentemente, é influenciado pela sua estadia em Lisboa. No cartaz que anuncia as datas no Coliseu, vemos Madonna em frente a um mural de azulejos, tão típico português.

Os bilhetes para os três concertos vão estar à venda nos locais habituais a partir de sábado, 25 de Maio, às 10.00. Os preços variam entre os 75€ (galeria) e os 400€ (cadeiras de orquestra).

A tour começa a 12 de Setembro em Nova Iorque onde Madonna vai actuar várias noites no BAM Howard Gilman Opera House. Seguem-se várias datas em Los Angeles, Chicago e Philadelphia. Na Europa, além de Lisboa, a digressão passa por Londres e Paris.

Este fim-de-semana, Madonna actuou na final da Eurovisão, em Israel.

