Magical Garden prolonga a exibição e pode ser visitado até Janeiro de 2021

Programado para terminar a 15 de Novembro, o projecto interactivo e imersivo do atelier OCUBO permanece no Jardim Botânico Tropical, em Belém, até dia 10 de Janeiro.

Desde a sua abertura, dia 1 de Outubro, o Magical Garden foi visitado por 33 mil pessoas. Este sucesso levou a que a organização decidisse deixar a experiência imersiva, inicialmente prevista terminar dia 15 de Novembro, continuar a iluminar o Jardim Botânico Tropical, em Belém, até dia 10 de Janeiro de 2021. E já que fica para o Natal, o projeto do atelier português OCUBO prepara-se para celebrar a data com a oferta de um voucher que ficará activo na compra de outro bilhete.

Ao longo do percurso nocturno de um quilómetro, o Magical Garden oferece uma experiência sensorial através de hologramas, esculturas de luz e propostas interactivas. São mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED que dão vida a dinossauros, entre o arvoredo, mas também a animais selvagens, como elefantes, tigres ou leopardos. O espectáculo de videomapping, sobre as espécies do herbanário, continua a ter lugar na fachada do Palácio da Calheta.

Com o Natal a chegar, também a exibição quis surpreender os seus visitantes. Assim, a partir da próxima semana, o OCUBO irá oferecer um voucher no final de cada sessão, que pode ser utilizado na compra de outro bilhete. O objectivo é “permitir repetir a experiência ou convidar familiares e amigos”.

Os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Jardim Botânico Tropical, mas a organização aconselha à compra dos bilhetes online. O preço é de 15€, à quinta-feira, e 17,50€, de sexta a domingo. Há ainda packs especiais para famílias (36€-49,50€) e ingressos a preço reduzido (12€-14,50€), para crianças dos quatro aos 11 anos, seniores e estudantes e residentes na área metropolitana de Lisboa. As crianças até aos três anos têm entrada gratuita.

O Magical Garden pode ser visitado de quinta-feira a domingo, incluindo feriados e vésperas de feriados. No entanto, face às novas medidas do Governo que incluem o recolhimento obrigatório das 13.00 às 5.00 da manhã no sábado e no domingo, a exposição não estará a receber visitantes durantes os dois próximos fins-de-semana. A partir de dia 15 de Novembro e até ao fim da exposição, haverá sessões entre as 18.00 e as 22.00.

Jardim Botânico Tropical. Travessa Ferreiros a Belém 41. Qui-Dom 18.00-22.00. 12€-17,50€.

