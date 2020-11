Museus e galerias da EGEAC com horários reduzidos e entradas grátis nos próximos fins-de-semana

A entrada em vigor do novo estado de emergência e as regras de recolher obrigatório vão mexer com a cidade. Por isso, a EGEAC, a empresa municipal que faz a gestão de alguns dos mais emblemáticos espaços culturais de Lisboa, terá os seus museus, monumentos e galerias abertos apenas entre as 10.00 e as 12.00 nos próximos fins-de-semana. Para compensar, a entrada será gratuita nestes dias.

Este horário aplica-se ao Museu de Lisboa, Museu da Marioneta, Museu do Fado, Museu do Aljube Resistência e Liberdade, Museu Bordalo Pinheiro, Atelier-Museu Júlio Pomar, Casa Fernando Pessoa e Galerias Municipais de Lisboa. Também o Castelo de S. Jorge e Padrão dos Descobrimentos vão funcionar apenas durante duas horas nos próximos fins-de-semana, mas aí a entrada será paga.

A EGEAC informa ainda que todas as actividades e eventos programadas nos seus organismos que estivessem agendadas para outros horários poderão sofrer alterações ou adiamentos. Os visitantes deverão consultar os sites e redes sociais dos locais em questão antes de se deslocarem.

