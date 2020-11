Museus e monumentos nacionais compensam novos horários com entrada grátis

Os equipamentos geridos pela Direcção-Geral do Património Cultural estarão abertos aos sábados e domingos entre as 10.00 e as 13.00.

A entrada em vigor do novo estado de emergência e das regras de recolher obrigatório estão a levar as entidades culturais a adaptar os seus horários de funcionamento. A Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) está nessa lista e informou, ao fim do dia desta terça-feira, que todos os museus e monumentos sob a sua tutela estarão abertos aos sábados e domingos entre as 10.00 e as 13.00. As entradas serão gratuitas.

No Decreto n.º 8/2020, de 8 de Novembro, em que o Governo confirmou o recolher obrigatório nos 121 concelhos de maior risco de propagação da Covid-19 – entre os quais figura toda a Área Metropolitana de Lisboa –, também foram definidas novas regras no que diz respeito à circulação na via pública aos fins-de-semana abrangidos pelo estado de emergência (14 e 15, 21 e 22 de Novembro). Esta só pode ser feita entre as 05.00 e as 13.00 de sábados e domingos.

Na sequência destas novas medidas, os museus e monumentos da DGPC passam assim a funcionar aos fins-de-semana apenas entre as 10.00 e as 13.00, incluindo das respectivas lojas e cafetarias, sendo a última entrada às 12.30. A par desta mudança, a DGPC decidiu também estabelecer entradas gratuitas nestes dois fins-de-semana iniciais abrangidos pelo estado de emergência.

Locais como o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Panteão Nacional, o Palácio Nacional da Ajuda, o Museu dos Coches, o Museu Nacional do Traje, o Museu Nacional de Arte Antiga ou o Museu Nacional do Azulejo fazem parte da rede de equipamentos da DGCP nos quais estas mudanças estarão instauradas. Para descobrir a lista completa de locais basta visitar o site.

