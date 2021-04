Magical Garden regressa ao Jardim Botânico Tropical a 22 de Abril

Projecto interactivo e imersivo do atelier OCUBO no Jardim Botânico Tropical, em Belém, reabre a 22 de Abril e prolonga-se até 3 de Junho.

A experiência imersiva visual Magical Garden, criada pelo atelier português OCUBO, está de regresso para uma nova edição entre 22 de Abril e 3 de Junho, no Jardim Botânico Tropical, em Belém.

Ao longo do percurso nocturno de um quilómetro, o Magical Garden oferece uma experiência sensorial através de hologramas, esculturas de luz e propostas interactivas. São mais de 300 lanternas e milhares de lâmpadas LED que dão vida a dinossauros entre o arvoredo, mas também a animais selvagens, como elefantes, tigres ou leopardos. O espectáculo de videomapping, sobre as espécies do herbanário, continua a ter lugar na fachada do Palácio da Calheta.

Entre 22 e 30 de Abril, as visitas realizam-se à quinta e sexta-feira, das 21.30 às 22.30; de 1 a 16 de Maio, por sua vez, o período de visitas é alargado de quinta-feira a domingo, incluindo feriados e respectivas vésperas. As entradas são feitas às 21.15 e o espaço encerra às 23.00 (última entrada às 22.15); entre 17 de Maio e 3 de Junho a mesma lógica se mantém, sendo que as entradas decorrem às 21.30 e o horário de encerramento é às 00.00 (última entrada às 23.15).

O preço dos bilhetes, que se encontram à venda online ou na bilheteira física, é de 15€, à quinta-feira, e 17,50€, de sexta a domingo. Há ainda packs especiais para famílias (17,50€-25€) e ingressos a preço reduzido (12€-14,50€), para crianças dos quatro aos 11 anos, seniores e estudantes e residentes na área metropolitana de Lisboa. As crianças até aos três anos têm entrada gratuita.

Jardim Botânico Tropical. Travessa Ferreiros a Belém 41. Qui-Dom 21.00-00.00. 12€-17,50€.

