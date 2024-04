Maio marca o regresso da temporada de cinema ao ar livre em Lisboa

A partir de 11 de Maio, ergue-se a tela do cinema ao ar livre do Cine Society, pela primeira vez na Doca da Marinha. Até Outubro, a programação do Cine Society, dedicado a sessões de cinema ao ar livre, divide-se entre este espaço à beira rio e o Carmo Rooftop, junto às Ruínas do Carmo.

A temporada abre com Um Peixe Fora de Água (2004), na Doca da Marinha, longa-metragem de Wes Anderson sobre um oceanógrafo chamado Steve Zissou (Bill Murray) que reúne uma equipa para se vingar de um tubarão. A 14 de Maio, as luzes viram-se para o Carmo Rooftop, onde será projectado o filme Uma História de Amor (2013), escrito e realizado por Spike Jonze e vencedor do Óscar para Melhor Argumento. Uma história protagonizada por Joaquin Phoenix, onde um escritor desenvolve uma relação com uma inteligência artificial chamada Samantha.

No dia seguinte, no mesmo espaço ao ar livre, Wes Anderson volta a estar na ribalta com o filme Darjeeling Limited (2007), que acompanha três irmãos numa viagem de comboio pela Índia, um ano após a morte do pai. Seguem-se os filmes Um Sonho de Mulher (1990) e Dança Comigo (1987), clássicos do cinema romântico norte-americano que voltam a descongelar corações nos dias 17 e 18 de Maio, na Doca da Marinha.

A extensa programação completa pode ser consultada no site do Cine Society que promete alargar o raio de acção desta temporada de cinema ao ar livre a mais espaços da cidade.

Doca da Marinha e Carmo Rooftop. Maio a Outubro. Bilhete: 13,90€

