Maior e mais provocante: há uma nova Victoria’s Secret no aeroporto

Já tem morada em Lisboa desde 2013, mas a Victoria's Secret do Aeroporto Humberto Delgado mudou, cresceu e tem agora uma loja com 114 metros quadrados. A marca de roupa interior norte-americana, famosa pelos desfiles com as mais esculturais modelos do planeta com asas de anjo (e que, entretanto, fazem parte do passado), ganhou na zona das partidas do Terminal 1 espaço para acolher mais peças e colecções – com destaque para a lingerie.

Beauty, Bras, Panties, Apparel e Acessórios são as categorias de produto que, antes de levantar voo, os passageiros podem encontrar na mais recente inquilina do Fashion Corridor do aeroporto. Para Alain Brun, CEO da Portugal Duty Free, “esta expansão reforça o nosso papel activo em proporcionar uma experiência de compra personalizada, com uma variedade ampla de produtos que corresponda às expectativas dos nossos clientes. Estamos comprometidos em continuar a melhorar e diversificar as nossas ofertas, garantindo que os passageiros que nos visitam têm acesso às melhores marcas e produtos disponíveis no mercado. Esta nova loja é um exemplo claro da nossa dedicação em elevar os padrões do retail nos aeroportos portugueses.”

Além da loja de Lisboa, a Victoria's Secret está nos aeroportos do Porto e de Faro, bem como no Norteshopping.

Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado. Todos os dias 05.20-23.30

