Mais árvores ou bicicletas na Penha de França? Votações são até 19 de Novembro

Um parque seguro para bicicletas no Alto de São João, mini-hortas de ervas aromáticas no Alto do Pina, um parque de refeições no Bairro do Horizonte, um projecto de residências artísticas e a plantação de novas árvores na freguesia. Estas são algumas das propostas em votação até ao dia 19 de Novembro no âmbito do POP Penha, o orçamento participativo da Junta de Freguesia da Penha de França, que tem um total de 30 mil euros para apoiar o desenvolvimento de iniciativas que melhorem a qualidade de vida para os mais de 10 mil habitantes da freguesia.

O programa que foi criado em 2016 regressa este ano na sua sexta edição, depois de uma interrupção em 2020. Para poderem votar (cada pessoa pode eleger dois projectos), os cidadãos devem ter pelo menos 16 anos, residir, estudar ou exercer funções cívicas na Penha de França e registar-se na página da iniciativa.

Em edições anteriores do programa de orçamento participativo da Penha de França, venceram projectos como a colocação de parques de bicicletas em zonas estratégicas da freguesia, a recuperação do sistema de aquecimento (alimentado pela energia de painéis solares) de um centro social ou o financiamento de formações nas áreas das artes, da sustentabilidade e da saúde.

