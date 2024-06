Mais de 100 músicos recriam concerto de Amália Rodrigues em Los Angeles

A Orquestra Sinfónica Portuguesa vai interpretar no CCB, a 22 de Setembro, temas que a fadista levou ao outro lado do Atlântico.

Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro juntam-se à Orquestra Sinfónica Portuguesa, no Centro Cultural de Belém, para prestar homenagem ao maior nome do fado português – Amália Rodrigues. A 22 de Setembro, o concerto conta com mais de 100 músicos em palco.

"Amália na América – Além do Fado" recria o concerto de Amália Rodrigues com a Orquestra Filarmónica de Los Angeles, no Hollywood Bowl, em 1966. Dirigida por Jan Wierzba, a Orquestra Sinfónica Portuguesa interpreta, juntamente com os solistas Cristina Branco, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro, o repertório que Amália levou à América, incluindo as canções que a artista gravou com temas da Broadway. Em palco, contam-se 83 músicos de orquestra e 25 cantoras, que procuram prestar uma homenagem especial à fadista.

"Este é um projecto ambicioso, agregador de várias instituições de referência, que se edifica a partir de um dos principais nomes da cultura portuguesa do século XX. O notável legado de Amália Rodrigues reforça-se e renova-se neste nosso tempo, através da recriação de arranjos orquestrais que permitirão à Orquestra Sinfónica Portuguesa, também ela embaixadora da nossa identidade cultural, estabelecer-se como interlocutora nesta confluência entre o fado, a música erudita e os clássicos da Broadway”, refere em comunicado Conceição Amaral, presidente do conselho de administração do OPART/Teatro Nacional de São Carlos.

CCB – Centro Cultural de Belém. 22 Set. Dom 19.00. 20€-60€

