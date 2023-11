Mais de 250 artistas reúnem-se no Lisbon Art Weekend

Galerias, museus e ateliers da capital são palco da quinta edição do Lisbon Art Weekend. Entre 9 e 12 de Novembro, mais de 250 artistas participam em exposições, conversas e concertos em torno da arte contemporânea.

A abrir o primeiro dia, quinta-feira, 9 de Novembro, há visitas guiadas pelas obras de Pedro Cabrita Reis na Galeria Miguel Nabinho, entre as 14.00 e as 18.00. Pelas 17.00, no espaço independente Appleton são os artistas Pedro Tudela e Sara Mealha que conduzem a visita. Já na galeria Madragoa, entre as 17.00 e as 20.00, Annette Barcelo inaugura as suas obras. Entre as 19.00 e as 22.00, o artista multidisciplinar João Pedro Fonseca apresenta-se no Mono Lisboa. Às 19.30, no mesmo espaço, há uma performance de Lua Carreira.

No dia seguinte, a obra de João Onofre tem direito a visita guiada na Cristina Guerra Contemporary Art, às 15.00. Antes, a partir das 12.00, a Galeria Francisco Fino dá a conhecer o atelier e o trabalho de Diogo Envagelista, na Biblioteca dos Coruchéus. Na Duplex, às 17.00, o curador comanda a visita a uma exposição colectiva com mais de 50 artistas. Daniel V. Melim apresenta uma performance na Monitor, às 19.30.

Na Jahn und Jahn, as obras de Rui Chafes e Olaf Metzel são acompanhadas de brunch, sábado entre as 12.30 e as 14.00. Também na Galeria Foco, das 13.00 às 16.00, há brunch a juntar à conversa com o artista Márcio Vilela. Pelas 15.00, as criações de Ricardo Valentim e Christian Philipp Müller estão expostas na Galeria Filomena Soares. Na Document, entre as 17.00 e as 18.30, estreia o filme do artista visual Andrew Norman Wilson. Na Fábrica das Águas, João Mouro Trio actua às 18.00.

Finalmente domingo, 12, o Heden Rossio, espaço de cowork na estação de comboios do Rossio, é palco de uma conversa em torno de “Criação, Curadoria e Cura”, entre a escritora e artista Gisela Casimiro e o escritor André Tecedeiro, a partir das 12.00. No novo MAC/CCB, às 14.00, “Atravessar uma ponte em chamas”, da artista belga Berlinde de Bruyckere, e “Objecto, Corpo e Espaço” têm visita guiada, mas com lugares limitados. À mesma hora, no Ando Living, Lua Carreira lidera um workshop para crianças entre os seis e os nove anos.

Nos quatro dias do Lisbon Art Weekend, as visitas são proporcionadas pelos Guided Tours by Cervezas Alhambra. Têm capacidade limitada, por isso é necessária reserva antecipada. O programa completo do evento pode ser consultado no site.

Vários locais. 9-12 Nov. Vários horários. Entrada gratuita

