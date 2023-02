Mais de 40 anos depois, John Cleese anuncia nova temporada de ‘Fawlty Towers’

Só teve doze episódios e duas temporadas, mas ficou para a história. A premiada série Fawlty Towers, emitida pela BBC em 1975 e 1979, e considerada a melhor série britânica de todos os tempos numa sondagem levada a cabo pelo British Film Institute, vai ter uma terceira temporada.

De regresso estará Basil Fawlty, personagem principal interpretado por John Cleese, o dono do hotel que dá o nome à série. A nova temporada avança a trama para os dias de hoje e força Basil a enfrentar o mundo moderno, segundo a revista norte-americana Hollywood Reporter, que deu a notícia na terça-feira. A nova ronda de episódios vai explorar o relacionamento entre Basil e uma filha que acabou de descobrir, enquanto ambos se juntam para administrar um hotel boutique.

Fawlty Towers está a ser desenvolvida pela produtora Castle Rock Entretainment, co-fundada por Rob Reiner em 1987, e hoje uma subsidiária da Warner Bros Discovery. Reiner é um dos produtores executivos, ao lado de Matthew George, Michele Reiner e Derrick Rossi.

Os portugueses conhecem Rob Reiner como o personagem Michael Stivic da série Uma Família às Direitas (1971-1978), o genro liberal do conservador Archie Bunker. Mas o actor tem-se destacado como produtor e realizador de filmes como Um Amor Inevitável (1989), Misery – O Capítulo Final (1990) ou Uma Questão de Honra (1992), nomeado para um Óscar de Melhor Filme. “O John Cleese é uma lenda da comédia. Só a ideia de trabalhar com ele faz-me rir”, disse Reiner, citado pela Hollywood Reporter. No mesmo artigo, Cleese explica como o projecto surgiu num encontro com Matthew George: “O que eu gosto no Matt é que, ao contrário de muitos produtores, ele realmente entende o processo criativo. Quando nos conhecemos, ofereceu uma excelente primeira ideia, e então o Matt, a minha filha Camilla e eu tivemos uma das melhores sessões criativas de que tenho memória. À sobremesa tínhamos um conceito geral tão bom que, alguns dias depois, teve a aprovação do Rob e da Michele Reiner. A Camilla e eu estamos ansiosos para o transformar numa série.”

As primeiras temporadas de Fawlty Towers foram criadas e protagonizadas por Cleese em conjunto com Connie Booth, a sua mulher na altura, que interpretava Polly Sherman, a funcionária mais competente do hotel. Ainda não há mais informações sobre previsões de estreia da nova temporada, mas os fãs da comédia absurda e exagerada de Cleese já podem ficar mais animados, uma vez que em 2009 o actor, hoje com 83 anos, tinha fechado a porta à possibilidade de um regresso da série ao pequeno ecrã.

