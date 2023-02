‘Morangos com Açúcar’ de regresso, com membros do elenco original e a caminho do streaming

Foi uma das apostas mais bem sucedidas na história da ficção televisiva nacional e contou com nove temporadas, emitidas entre 2003 e 2012, no final das quais foi ainda produzido um filme. Agora, 20 anos após a estreia do primeiro episódio, a TVI e a Prime Video anunciam o regresso de Morangos com Açúcar, assinando um compromisso para mais duas temporadas, cujas filmagens arrancam em Abril. E já há um casting aberto para novos talentos.

A produção da série está em marcha, pelas mãos da See My Dreams Productions, uma empresa do grupo Media Capital, o dono da TVI, e o elenco contará com actrizes e actores “dos Morangos com Açúcar originais”, anuncia a Prime Video, embora sem revelar nomes. Mas a produção também procura novos talentos e dará oportunidade a mil jovens, entre os 18 e os 22 anos, de participar num casting, marcado para este sábado, 11 de Fevereiro, entre as 08.00 e as 18.00, no PT Meeting Center (junto à Altice Arena, na Rua do Bojador, caso esteja alguma juventude a ler).

“Estamos muito contentes por ter Morangos Com Açúcar de volta à TVI. É parte da história do canal, como um dos formatos mais impressionantes e com mais sucesso da história da televisão portuguesa. Estamos a celebrar 30 anos, portanto faz sentido trazer de volta Morangos com Açúcar. Este é um compromisso forte, em sintonia com as tendências internacionais”, garante José Eduardo Moniz, CEO da TVI. “Em parceria com uma marca global como a Prime Video, acreditamos que Morangos com Açúcar vai ganhar uma nova dimensão a nível internacional.”

A estreia está agendada para o último trimestre deste ano. O enredo da nova primeira temporada, com 20 episódios, vai acompanhar um ano lectivo, enquanto a segunda, com metade da duração, estará focada nas férias de Verão.

+ Da realidade à ficção: 'Operação Maré Negra' está de volta

+ A caminho dos Óscares, a curta portuguesa ‘Ice Merchants’ vai estrear nas salas