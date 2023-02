A caminho dos Óscares, a curta portuguesa ‘Ice Merchants’ vai estrear nas salas

Já foi exibido em festivais por todo o mundo, ganhou dezenas de prémios e acabou por fazer história: Ice Merchants é o primeiro filme português a conseguir uma nomeação para um Óscar e agora ganhou data de estreia no circuito comercial português, anunciou a Cinemundo esta terça-feira, numa nota de imprensa. Será a partir de 16 de Fevereiro que mais portugueses poderão ver a curta-metragem de animação de João Gonzalez, a história de um pai e de um filho que moram numa casa no alto de um precipício e que todos os dias saltam de pára-quedas para chegarem à aldeia, onde vendem o gelo que produzem durante a noite.

O formato de exibição, avança a distribuidora, será feito num “modelo de exploração de cinema em sala inovador em Portugal”. Em resposta à Time Out, a Cinemundo adianta que a curta-metragem será exibida em sessões isoladas, e não antes de uma longa-metragem, e por isso mesmo os bilhetes deverão ser adquiridos “por um preço consideravelmente mais acessível” do que as sessões mais longas.

Segundo a Agência da Curta Metragem, Ice Merchants foi visto por mais de 11 mil pessoas distribuídas por 170 exibições em vários países, 111 das quais em contexto de festivais de cinema, de onde trouxe um total de 45 prémios. Em Lisboa, a curta-metragem passou recentemente pela tela do Teatro Maria Matos, numa sessão de entrada livre que reuniu as três curtas-metragens portuguesas que integravam shortlists de possíveis nomeados para a próxima edição dos Óscares. Ice Merchants acabou por conseguir o feito e agora será exibida nas salas de cinema portuguesas, de forma a “maximizar a divulgação deste filme” e “tornar o público familiarizado com a sua conquista”, justifica a Cinemundo.

A cerimónia de atribuição das estatuetas douradas está marcada para 12 de Março, domingo, no Dolby Theatre, em Hollywood.

