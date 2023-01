Em Fevereiro, há cinema grátis para pais e filhos no Montijo

As Sessões de Cinema Infantil, gratuitas para crianças entre os três e os 12 anos e respectivos acompanhantes, estão de regresso ao Alegro Montijo. A iniciativa, promovida em parceria com os Cinemas NOS, arranca no próximo dia 5 de Fevereiro, com a exibição do filme de animação Cinderela e a Pequena Feiticeira, de Alice Blehart.

Ao todo, estão marcadas quatro sessões, sempre ao domingo, às 11.00. Depois da primeira, no dia 5, segue-se a exibição da comédia O Amigo Crocodilo (VP,) de Josh Gordon e Will Speck (12 Fev), Mínimos 2: A Ascensão de Gru, de Kyle Balda e Brad Ableson (19 Fev) e Cantar! 2, de Garth Jennings (26 Fev).

Com uma lotação máxima de 177 pessoas, as sessões são gratuitas para famílias (um adulto e até duas crianças entre os três e os 12 anos). Para reservar lugar, basta inscrever-se no Balcão de Apoio ao Cliente do Alegro Montijo, de quarta-feira a domingo, entre as 10.00 e as 23.00, na semana que antecede a sessão pretendida. Os vouchers são entregues na hora.

Alegro Montijo. 5-26 Fev, Dom 11.00. Grátis, mediante inscrição prévia

