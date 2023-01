Teatro Maria Matos exibe curtas nacionais na shortlist dos Óscares

'Ice Merchants', 'O Homem do Lixo' e 'O Lobo Solitário' são as três curtas-metragens portuguesas que estão a ser consideradas para as nomeações aos Óscares. O Maria Matos vai exibir as três a 16 de Janeiro e a entrada é livre.

Ice Merchants, de João Gonzalez, O Homem do Lixo, de Laura Gonçalves, e O Lobo Solitário, de Filipe Melo, são as três curtas-metragens portuguesas que estão à porta das nomeações para os Óscares. Na próxima segunda-feira, 16, as três produções nacionais serão exibidas no Teatro Maria Matos, num evento apresentado por Nuno Markl, onde estarão presentes os realizadores e os produtores.

Foi no passado dia 21 de Dezembro que a Academy of Motion Picture Arts and Sciences divulgou as shortlists de possíveis nomeados em dez das categorias que integrarão a 95.ª edição dos Óscares. Entre elas, a de Melhor Curta Metragem de Animação, onde se encontram Ice Merchants e O Homem do Lixo, e Melhor Curta-Metragem, onde O Lobo Solitário também aguarda o desfecho. De sublinhar que a shortlist de cada uma destas categorias é composta por apenas 15 filmes de todo o mundo.

A lista final será conhecida no próximo dia 24 de Janeiro, juntamente com os restantes nomeados para os Óscares. A cerimónia está marcada para 12 de Março, no Dolby Theatre, em Hollywood.

A sessão no Teatro Maria Matos, organizada pela Força de Produção, é realizada em parceria com a Agência da Curta Metragem, Bando à Parte, Cola Animation e Wild Stream. Apesar de gratuita, a entrada é limitada à lotação da sala.

Teatro Maria Matos. Avenida Frei Miguel Contreiras, 52 (Avenida de Roma). Seg 21.00. Entrada livre

+ Do livro para o cinema, ‘O Colibri’ continua livre da cronologia mas não das “grandes perdas”

+ Vinte e cinco anos depois, ‘Titanic’ regressa aos cinemas