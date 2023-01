25 anos depois, ‘Titanic’ regressa aos cinemas

A nova estreia de Titanic no circuito comercial de cinema está marcada para o próximo dia 9 de Fevereiro, assinalando o 25º aniversário do lançamento em 1997, com uma versão remasterizada que será exibida em 3D 4K HDR – pode parecer uma matrícula, mas, basicamente, indica que o filme regressa com (muito) melhor qualidade de imagem.

Numa altura em que o realizador James Cameron vê mais um dos seus filmes a portar-se bem nas salas de cinema – Avatar: O Caminho da Água continua a subir na tabela de bilheteira, ocupando para já um sétimo lugar nos filmes mais lucrativos de sempre – chega ao grande ecrã esta reposição de Titanic, não só o seu filme mais premiado, como um dos mais vistos em todo o mundo na história do cinema. E é uma das produções que detém o recorde de Óscares atribuído, num total de 11, a par de Ben-Hur (1959) e O Senhor dos Anéis: O Regresso do Rei (2003). Um dos galardões atribuídos a Titanic, além de Melhor Filme e Melhor Realização, foi para o popular tema “My Heart Will Go On”, interpretado por Céline Dion, com música assinada por James Horner (também oscarizado pela banda-sonora) e letra de Will Jennings.

Se nunca teve oportunidade de pôr os olhos nesta obra-prima, saiba que Titanic conta-nos a história de um jovem e pobre pintor chamado Jack (DiCaprio) e uma jovem aristocrata chamada Rose (Winslet) que vivem um amor proibido a bordo do Titanic. O famoso e luxuoso navio supostamente inafundável que acabou por naufragar em 1912, na sua viagem inaugural entre Southampton (Inglaterra) e Nova Iorque. Após ter chocado com um iceberg no Oceano Atlântico, morreram mais de 1500 pessoas, num total de 2240 passageiros, uma tragédia que é contada no argumento de Titanic, também assinado por Cameron, que acrescentou a história de amor ao acontecimento histórico. No filme, aliás, as imagens do navio naufragado no fundo do oceano são reais: James Cameron e membros da equipa técnica fizeram 12 viagens ao fundo do mar para recolher imagens dos destroços do Titanic.

