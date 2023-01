‘Moonage Daydream’ volta ao cinema em ciclo dedicado à música

Um festival de arte sonora, um pianista islandês, uma avozinha dos sete instrumentos, uma celebração da música popular brasileira e uma experiência visual com o homem das estrelas. O programa Boombox vai animar as noites de quinta-feira no Cinema Fernando Lopes, neste que é, até ao momento, o programa mais musical do Alvalade Cineclube.

O primeiro documentário, que será exibido a 2 de Fevereiro, chama-se SOA (2020) e apresenta a visão de Raquel Castro sobre o Lisboa Soa – Festival de Arte Sonora, do qual é a directora artística. Durante vários anos, a realizadora filmou “experiências, depoimentos e manifestações sonoras do melhor que se faz pelo mundo”, explica o cineclube, apresentando agora este trabalho sobre os ambientes sonoros que nos rodeiam e nos moldam, do silêncio ao ruído, abordando ainda as questões da ecologia, cidadania, igualdade e políticas urbanas.

A segunda sessão, marcada para 9 de Fevereiro, é uma viagem à Islândia a bordo de dois documentários. O primeiro, When We Are Born (2021), é realizado por Vincent Moon e em menos de meia hora acompanha o pianista Ólafur Arnalds e a música do seu último álbum que dá o nome a este trabalho, gravado e apresentado ao vivo na Islândia em 2020. Logo a seguir será exibido Grandma Lo-Fi (2011), um documentário filmado em Super-8 e 16mm que passou por vários festivais. E que conta a história de Sigridur Nielsdottir, uma figura de culto na cena musical islandesa por motivos muito particulares. Foi aos 70 anos de idade que começou a gravar música a partir da sua própria sala de estar, e bastaram sete anos para ter no portfólio 59 álbuns com mais de 600 canções. Composições que incluíam sons bastante particulares, como dos seus animais de estimação, de brinquedos, objectos de cozinha ou teclados Casio.

A 16 de Fevereiro, e numa antecipação do Carnaval, o Boombox traz-nos sons do Brasil. Nesse dia, será exibido o documentário Os Doces Bárbaros (1977), o mesmo nome da conhecida a trupe composta pelos músicos Gal Costa, Maria Bethânia, Caetano Veloso e Gilberto Gil, que em 1976 celebraram juntos uma década de carreira como artistas a solo. Uma tournée histórica no Brasil que foi acompanhada pelo realizador Jom Tob Azulay e cuja exibição é também uma homenagem a Gal Costa, que morreu no passado mês de Novembro.

A última sessão, marcada para 23 de Fevereiro, é especial. Trata-se do documentário Moonage Daydream (2022), do premiado realizador Brett Morgen (Cobain: Montage of Heck), um filme sobre a vida de David Bowie, contada com a ajuda de imagens inéditas, de gravações ao vivo e da voz do próprio artista na narração. Um filme que esteve em exibição no ano passado em Portugal apenas durante uma semana, sendo esta uma oportunidade de ouro para ver ou rever em sala este que é o primeiro filme sobre Bowie autorizado pelos herdeiros.

Cinema Fernando Lopes. 2 a 23 de Fevereiro. Qui 21.00. Bilhete normal: 3€

