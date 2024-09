Entre 14 e 21 de Setembro, as máscaras ibéricas voltam a invadir a cidade. A 16.ª edição do Desfile Internacional da Máscara Ibérica decorre no dia 21 de Setembro na Baixa de Lisboa. Antes, há ainda um espectáculo e um seminário.

É só no último dia, 21, que o Desfile Internacional da Máscara Ibérica parte da Praça do Município. Representados além de Portugal estão outros países europeus como a Grécia, Itália e Espanha. Os 32 grupos em participação, compostos por mais de 500 pessoas, contam com os Caretos de Podence, de Macedo de Cavaleiros, os Pauliteiros de Miranda do Douro, os Bugios e os Mourisqueiros de Valongo. Dos grupos internacionais, destacam-se os espanhóis Los Sidros y la Comedia de Valdesoto, os italianos Mazquate e os gregos Volakas/Drama. O desfile começa às 16.30.

No sábado, 14, o programa arranca com Tradição Contemporânea, concerto que toma lugar no auditório Agostinho da Silva, na Universidade Lusófona. Sobe ao palco o quarteto formado por Miguel Calhaz, Marco Figueiredo, Idalina Gameiro e Patrícia Domingues, que interpretam temas do cancioneiro popular português e ainda prestam homenagem a artistas como José Afonso e José Mário Branco. O projecto, que nasceu na Sertã, chega pela primeira vez a Lisboa, depois de já ter sido apresentado nas Astúrias. O espectáculo tem hora marcada às 21.30.

A 19 de Setembro, a partir das 15.00, um seminário em torno da máscara e da sua história, dos primórdios até à actualidade, também ocupa a Universidade Lusófona. Os dois painéis contam com a participação dos professores Paulo Mendes Pinto, Carlos Carneiro, José Fialho e Carlos Magno. Hélder Rui Ferreira, presidente da associação ADGTCP – Turismo e Cultura (Progestur), está encarregue de moderar. A entrada é gratuita, mas é necessária inscrição através do email alexandragomespro@outlook.pt.

Vários locais (Lisboa). 14-21 Set. Vários horários. Entrada livre

