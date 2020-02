Mais espaço, menos lugares: as novas carruagens do Metro de Lisboa serão assim

Novas carruagens do metro, que começam a ser entregues em 2022, vão ser distintas das actuais. Contrato assinado este fim-de-semana prevê a entrega de 42 novos equipamentos e de novos sistemas de sinalização e comunicação.

Os primeiros novos comboios do Metropolitano de Lisboa deverão entrar em circulação em 2022. A empresa assinou este fim-de-semana um contrato para a aquisição de 14 unidades triplas de material circulante (42 carruagens) que deverão ser entregues faseadamente pela Stadler Rail Valencia/ Siemens até 2023. No acordo, está prevista também a instalação de um novo sistema de sinalização ferroviária, num investimento total de 115,5 milhões de euros.

De acordo com o jornal Público, a proposta prevê que a primeira unidade tripla (três carruagens) seja entregue na segunda metade de 2022 e que a última fique disponível até 2023. O antigo sistema de comunicação, o Communications-Based Train Control, que é datado dos anos 1970, será substituído por um que permitirá um controlo do movimento dos comboios permanente e um aumento da sua frequência.

A par deste investimento, o metro anunciou em Janeiro que irá renovar os bancos das carruagens actuais com cortiça. Os bancos azuis das composições serão todos substituídos até ao final de 2020. Este revestimento, que já havia sido colocado, em 2013 em seis carruagens da frota, será agora extensível a todo o material circulante. A escolha do novo revestimento, mais amigo do ambiente e de origem nacional, coincide com a Lisboa – Capital Verde Europeia.

Esta terça-feira, contudo, o Metropolitano de Lisboa divulgou no Facebook imagens do projecto das novas carruagens. O seu interior será mais espaçoso, com a disposição dos assentos encostados às janelas. Os bancos, esses, parecem idênticos aos das composições que estão actualmente em circulação. A Time Out questionou a empresa sobre se os bancos das novas carruagens serão em cortiça, já que foi anunciado que até ao final deste ano todos os assentos em tecido seriam substituídos por esse material, mas ainda não obteve resposta.

No Facebook, um utilizador questionou o Metropolitano sobre a cor dos bancos. “Não deviam ser de cortiça para seguir a lógica da renovação das actuais carruagens?”, escreveu. A empresa esclareceu apenas que as imagens “são parte de uma maqueta da proposta de um concorrente” e que “ a configuração final será desenvolvida durante o projecto”.

