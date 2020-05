Mais limpeza, fiscalização e máscaras: as feiras da Ladra, Galinheiras e Relógio voltam este fim-de-semana

As feiras da Ladra, Galinheiras e do Relógio regressam depois de mais de dois meses encerradas devido à pandemia, mas com regras apertadas de segurança e higiene e com mais fiscalização.

Foram obrigadas a fechar no fim-de-semana de 14 e 15 de Março e estão sem operar desde essa altura. A Câmara Municipal de Lisboa comprou todos os frescos aos produtores nesse fim-de-semana, distribuíram-nos depois por instituições que chegaram a casa de muitas famílias em necessidade através de cabazes.

No regresso as regras e os cuidados serão outros e começam a ser aplicados já este fim-de-semana, 23 e 24 de Maio. A Feira da Ladra, no Campo de Santa Clara, regressa este sábado e mantém a sua regularidade bissemanal voltando depois na terça-feira (07.00-14.00). A Feira do Relógio, em Chelas, volta à sua periodicidade semanal no domingo (07.00-14.00) e o mesmo acontece com a Feira das Galinheiras, junto à Ameixoeira, que decorre aos domingos (08.00-14.00). No caso da Feira das Galinheiras, haverá controlo do número de entradas, uma vez que o recinto é fisicamente delimitado.

Em todas elas a circulação estará condicionada ao distanciamento social recomendado e as regras de etiqueta respiratória, que incluem o uso de máscara, devem ser cumpridas tanto pelos feirantes como pelos clientes. No que toca ao manuseamento dos produtos, sobretudo dos frescos, caberá aos comerciantes essa tarefa, evitando assim que muita gente toque nos alimentos.

Haverá ao longo de todo o recinto painéis informativos com recomendações de segurança, assim como será reforçada a fiscalização para garantir o cumprimento das normas tanto por clientes como por comerciantes. Será também reforçada a higienização e limpeza dos espaços de todas estas feiras.

Durante esta fase de reabertura, será apenas permitido o acesso a feirantes com banca permanente – não podendo participar por agora feirantes ocasionais – e prevê-se também um novo plano de reorganização das bancas para garantir o distanciamento.

