“Mamma Mia, here we go again”. Em 2025, Lisboa vai ouvir os clássicos dos ABBA

Já não era sem tempo que MAMMA MIA! voltava aos palcos portugueses. Em 2025, o musical, inspirado na discografia dos ABBA, será apresentado entre Maio e Junho, em Lisboa e no Porto. Os bilhetes ficam disponíveis esta sexta-feira.

Estreou em Londres em 1999, e em 2016 o musical foi apresentado, pela primeira vez, em Portugal. No próximo ano, uma nova tour internacional passará por vários países, como Alemanha, Noruega, Luxemburgo, Itália e Suíça, antes de chegar a Portugal, em Maio. Entre os dias 20 e 25, pisa o palco do Campo Pequeno, e a 28 segue para o Coliseu do Porto, onde fica até 1 de Junho.

O musical, escrito por Catherine Johnson, dirigido por Phyllida Lloyd e coreografado por Anthony Van Laast, conta com a música e letras de Benny Andersson e Björn Ulvaeus. Ao som de canções incontornáveis dos ABBA, seguimos a história de Sophie que, na véspera do seu casamento, procura saber a identidade do pai, acabando por trazer de volta à ilha grega onde estiveram há mais de 20 anos os três homens do passado da mãe, Donna.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 7 de Junho, nas plataformas e locais habituais. Os preços variam entre os 35€ e os 80€.

Sagres Campo Pequeno. 20-25 Mai 2025. Coliseu do Porto Ageas. 28 Mai-1 Jun 2025. 35€-80€

+ Vieira da Silva em Festa com programa gratuito dentro e fora de portas