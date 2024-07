Manu Chao e Marcelo D2 dão concertos grátis no Seixal

Desde 2019 que Luís Varatojo (Luta Livre, ex-Peste & Sida) programa o Festival do Maio, no mês homónimo, no Seixal. A mostra, de entrada livre, só não se realizou em 2020, por causa da pandemia. E parecia que este ano tinha voltado a não acontecer. Mas só se atrasou. Regressa a 19 e 20 de Julho, com Manu Chao no topo do cartaz.

Segundo o director artístico, Luís Varatojo, o atraso deveu-se a complicações logísticas. A dada altura, ficaram "basicamente sem programa", conta. "Depois levantou-se a possibilidade de fazer em Julho e apareceu a hipótese do Manu Chao, que queríamos programar desde o primeiro ano… Juntou-se o útil ao agradável."

Nascido em França há 63 anos, numa família de republicanos espanhóis, Manu Chao foi um nome inevitável na viragem do século e durante os anos zero. Chegou a estar indicado para os Grammys norte-americanos – e recebeu mesmo um Grammy Latino.

No entanto, o ex-Mano Negra nunca pareceu completamente à vontade com a fama e o negócio da música. E acabou por afastar-se dos palcos e dos holofotes. De acordo com um perfil publicado por El País durante a pandemia, vive dos royalties, tocando apenas quando e como lhe apraz. Ainda no sábado, 13, deu um concerto no Festival Contrasta, em Valença. Agora, apeteceu-lhe conhecer o Parque Urbano do Seixal.

O francês tem também um novo álbum na calha. Chama-se Viva Tu e foi precedido pelo single homónimo, no final de Maio, e por "São Paulo Motoboy", já este mês. O segundo avanço do disco foi acompanhado por um par de vídeos e uma curta-metragem documental sobre estes trabalhadores tão precários como essenciais.

Manu Chao é bom, mas não é tudo

Esta sexta-feira, 19, o francês volta a tocar sozinho, no mesmo registo acústico que abraçou este sábado, 13, nas Cortinas de São Francisco. Partilha o cartaz com os Eskorzo, histórica banda granadina, ética e esteticamente próxima de Manu Chao. Uma música engajada, que parte do rock e leva-o numa viagem à volta do mundo, cruzando-se com o afrobeat, a cumbia, o reggae, o ska, o jazz e o que mais calhar.

Segue-se, no sábado, 20, Marcelo D2. O carioca começou a rimar no início dos 90s, quando fundou com Skunk (1967-1994) os Planet Hemp, nome crucial do rap-rock brasileiro; e lançou-se a solo no final uns anos depois. Desde então, gravou mais de uma dezena de discos, a solo e com a sua banda. Iboru (2023) é o mais recente, que anda a mostrar em Portugal. Aqui com o português EU.CLIDES na primeira parte.

De acordo com a organização Festival do Maio, "à semelhança das edições anteriores, os vídeo poemas gravados por artistas de diferentes áreas – cantores, actores, escritores – pontuarão os espaços entre as actuações". As portas abrem pelas 19.00 e a entrada é livre. Pelo menos enquanto houver espaço no Parque Urbano do Seixal.

