Mãos na massa? Não, na filigrana. E é a Joalharia do Carmo quem convida

Durante dois dias, a Joalharia do Carmo, no Chiado e na Rua da Prata, organiza workshops gratuitos com mestres da filigrana.

Se não está familiarizado com o conceito de filigrana, então esta é a oportunidade perfeita para ficar a conhecer um pouco melhor esta técnica minuciosa dentro da ourivesaria. Se está por dentro, então vai certamente querer garantir lugar num destes workshops. Especializada, desde 2022, neste tipo de peças, a histórica Joalharia do Carmo transforma-se numa espécie de sala de aulas com dois dias de workshops liderados por quem domina esta arte.

Na próxima quinta-feira, é na loja da Rua do Carmo que tudo acontece. No dia seguinte, a agenda de workshops muda-se para o espaço da Rua da Prata. "Os workshops permitem aos clientes descobrir como são feitas as jóias e aprender as técnicas especializadas dos mestres filigraneiros, enquanto fazem uma viagem pelas jóias, pelas memórias e pela história dos artesãos na primeira pessoa", lê-se em comunicado.

Durante estes dois dias, ourives e enchedeiras – os dois ofícios essenciais à produção de peças de filigrana – vão estar nas duas lojas, numa iniciativa que "pretende sensibilizar e promover o conhecimento sobre a Filigrana em Portugal Certificada." Os artesãos estarão durante todo o dia nos espaços. Os workshops não requerem inscrição prévia. Basta aparecer.

Rua do Carmo, 87B. Qui 10.00-20.00. Rua da Prata, 66. Sex 10.00-21.00

