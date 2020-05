Mapa interactivo mostra quando vão reabrir os museus pela Europa

Em Portugal a reabertura dos museus e retoma gradual da actividade cultural acontece a partir de 18 de Maio.

A Rede Europeia de Organização de Museus (NEMO, na sigla em inglês) criou um mapa interactivo com informações sobre a reabertura dos museus em toda a Europa. Dos 30 países que integram a rede, 19 já têm data de reabertura prevista. Alemanha, Suécia, Lituânia, Sérvia e Croácia têm, neste momento, os seus equipamentos culturais abertos com algumas restrições.

A maior parte dos museus na Europa reabrirá nas primeiras três semanas de Maio. Em Portugal, a reabertura de museus, monumentos e palácios, galerias de arte e similares está marcada para 18 de Maio, a segunda data do plano de desconfinamento do governo, feito em três fases. Cinemas, teatros, auditórios e salas de espectáculo só a 1 de Junho e com medidas de distanciamento extra.

De acordo com um inquérito realizado pela NEMO, citado pelo jornal Público, durante o confinamento os grandes museus europeus perderam entre 75% a 80% das receitas. É o caso do Rijksmuseum e o Stedelijk nos Países Baixos, ou do Kunsthistorisches Museum Vienna, na Áustria, que perderam entre 100 mil a 600 mil euros por semana.

