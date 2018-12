Maratona de "Jess e os Rapazes" para passar o ano

A sétima e última temporada de Jess e os Rapazes será exibida na noite da passagem de ano na FOX Comedy.



A noite de passagem de ano é sobrevalorizada. Há uma pressão estúpida para as pessoas se divertirem, os restaurantes são mais caros, é difícil arranjar um táxi, os preços dos Ubers sobem. Dadas as circunstâncias, ficar em casa não é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. E, a pensar em quem fica sossegado na noite mais concorrida do ano, a FOX Comedy vai estrear a sétima e última temporada de Jess e os Rapazes.

E não vão ser exibidos apenas um ou dois episódios. Aproveitando que a última temporada foi significativamente mais curta do que as anteriores, a FOX Comedy decidiu passar os sete últimos episódios de seguida, a partir das onze da noite de 31 de Dezembro. São duas horas e meia, mais coisa menos coisa, na companhia de Jess (Zooey Deschanel, o rosto da série) e o resto do grupo.

A sétima época, que esteve para não acontecer, começa três anos depois do final da sexta. Jess e Nick (Jake Johnson) estão juntos há três anos e passaram os últimos meses a viajar pela Europa, enquanto ele promovia um livro. Schmidt (Max Greenfield) despediu-se para ficar em casa a criar a sua filha com Cece (Hannah Simone), a pequena Ruth Bader. E Winston (Lamorne Morris) e Aly (Nasim Pedrad) estão casados e à espera do primeiro filho.

Estão lançadas as bases para uma temporada que, de certa forma, é um derradeiro presente para os fãs que se mantiveram fiéis à série ao longo destes sete anos. Com uma série de peripécias e um arco narrativo que vai do primeiro ao último episódio e se prende com o despejo de Jess e Nick do apartamento onde se conheceram e onde decorreu boa parte da série. E mais não podemos dizer.

FOX Comedy. Seg 23.00 (estreia)

