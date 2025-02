Maratona dos Óscares corre para o Cinema Fernando Lopes

Com o aproximar da 97.ª edição dos Óscares, que em Portugal será emitida na RTP1 e também no streaming do Disney+, o Cinema Fernando Lopes dá uma última oportunidade para ver ou rever alguns dos principais nomeados no grande ecrã. De 28 de Fevereiro a 2 de Março, ou seja, entre sexta-feira e domingo, são oito as longas-metragens nomeadas que integram a maratona cinéfila.

Na sexta-feira, o programa inclui os filmes Memórias de Um Caracol (às 19.00), nomeado a Melhor Animação; e Anora (21.00), nomeado a seis Óscares, incluindo o de Melhor Filme. No dia seguinte, são exibidos Flow – À Deriva (14.15), também nomeado na categoria de filme de animação; Ainda Estou Aqui (16.00), com três nomeações, entre elas as de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional; e A Substância (18.45), com cinco nomeações, entre as quais para Melhor Filme.

Por fim, no domingo, volta à tela Memórias de Um Caracol (14.30), seguido de Emília Pérez (16.30), o filme que este ano tem mais nomeações, num total de 13; A Rapariga da Agulha (19.00), produção dinamarquesa nomeada na categoria de Filme Internacional; e O Brutalista (21.30), o segundo filme mais nomeado desta edição, candidato a dez estatuetas.

Para esta maratona, o Cinema Fernando Lopes lançou dois pacotes promocionais: um que inclui entrada para oito sessões, por 24€, e outro para quatro sessões, por 16€. O bilhete normal fica pelos habituais 6€.

Cinema Fernando Lopes. Campo Grande, 376 (Universidade Lusófona). Sex-Dom.

