Óscares 2025: conheça os nomeados para Melhor Filme

A nova realização do francês Jacques Audiard ganhou o Prémio do Júri e o Prémio de Interpretação Feminina (para as actrizes do elenco) em Cannes, ambienta-se no México e combina o filme sobre o mundo do narcotráfico, o musical e o melodrama. O poderoso líder de um dos maiores cartéis da droga mexicanos contrata uma advogada para que esta lhe trate, no maior segredo, da sua transição de homem para mulher. Com Karla Sofía Gascón, Zoe Saldana e Selena Gomez.