Grandes actrizes e actores que nunca ganharam o Óscar

As nomeações repetiram-se mas a distinção não chegou. Estas são as actrizes e os actores que nunca ganharam o Óscar.

Renata Lima Lobo
Escrito por Eurico de Barros e Renata Lima Lobo
Hollywood continua a ser implacável com algumas das caras mais conhecidas do cinema. Timothée Chalamet, a jovem coqueluche da indústria, espera conseguir contrariar a tendência este ano. Na cidade dos anjos contam-se histórias que traduzem amores e desamores da condição humana, histórias de força e superação, histórias de desastre e redenção, para que nos seja possível suportar a existência. Mas, no fim, há mais em jogo do que uma linha que nos estremece ou um monólogo que nos acompanha como bíblia para o resto dos dias. A estatueta dourada é a bitola que separa o que é bom do que é divino, mas nem sempre é consensual. Esta é a lista das actrizes e dos actores que nunca ganharam o Óscar.

Grandes actores e actrizes que nunca ganharam o Óscar

1. Irene Dunne (1898-1990)

A “Primeira Dama de Hollywood” como lhe chamavam — com toda a propriedade — nos anos 30 e 40, teve cinco nomeações para Melhor Actriz: Cimarron (1931), Os Pecados de Teodora (1937), Com a Verdade me Enganas (1938), Ele e Ela (1940) e O Seu Grande Mistério (1949). Não obstante, nunca levou o prémio para casa.

2. Thelma Ritter (1902-1969)

Apesar de ser uma das mais populares e atarefadas actrizes secundárias de Hollywood, Ritter foi nomeada por seis vezes nesta categoria, sem ganhar uma só: Eva (1951), Cocktail de Sogras (1952), Quando o Coração Canta (1953), Mãos Perigosas (1954), Conversa de Travesseiro (1960) e O Prisioneiro de Alcatraz (1963) não lhe deram nenhuma estatueta.

3. Arthur Kennedy (1914-1990)

O veterano Kennedy acumulou um total de cinco indicações para Óscares e também nunca teve a satisfação de segurar um na mão. Quatro delas foram para Melhor Secundário, em O Grande Ídolo (1950), A Fúria dos Justos (1956), Amar não é Pecado (1958) e Deus Sabe Quanto Amei (1959); e uma de Melhor Actor, por Luz nas Trevas (1952).

4. Deborah Kerr (1921-2007)

A actriz britânica também nunca teve sorte nos Óscares. Conseguiu seis nomeações, todas para Melhor Actriz, mas nunca ganhou: Meu Filho Eduardo (1950), Até à Eternidade (1954), O Rei e Eu (1957), O Espírito e a Carne (1958), Vidas Separadas (1959) e Três Vidas Errantes (1961). Em 1994 chegou um tardio Óscar Honorário.

5. Richard Burton (1925-1984)

O galês venceu prémios BAFTA, Tony e Globos de Ouro de Melhor Actor. No entanto, nunca levou para casa o Óscar, apesar de ter sido nomeado seis vezes para Melhor Actor – por A Túnica (1954), Becket (1965), O Espião que Veio do Frio (1966), Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (1967), Ana dos Mil Dias (1970) e Equus (1978) – e uma para Actor Secundário, pelo seu desempenho em A Minha Prima Raquel (1953).

6. Peter O'Toole (1932-2013)

O britânico foi nomeado oito vezes para Melhor Actor — Lawrence da Arábia (1963), Becket (1965), O Leão no Inverno (1969), Adeus, Mr. Chips (1970), A Classe Dominante (1973), O Fugitivo (1981), Meu Ano Favorito (1983) e Venus (2007) — todavia nunca ganhou. Em 2003, a Academia atribuiu-lhe um Óscar Honorário. Que veio muito tarde.

7. Albert Finney (1936-2019)

O actor britânico é outro exemplo, com cinco nomeações e nenhuma estatueta na contagem. Quatro para Melhor Actor – Tom Jones (1964), Um Crime no Expresso do Oriente (1975), O Companheiro (1984) e Debaixo do Vulcão (1985) – e uma para Melhor Secundário, em Erin Brockovich (2001).

8. Ian McKellen (1939-)

Seja no palco de um teatro ou em frente às câmeras, Sir Ian McKellen é um nome que carrega peso. A carreira iniciou-se em 1959 e, por agora, o octogenário não tem plano para lhe pôr um fim. Pelo percurso, recebeu duas nomeações para a estatueta, sem nunca ter recebido o Óscar: Deuses e Monstros (1999) e O Senhor dos Anéis – A Irmandade do Anel (2001).

9. Glenn Close (1947-)

Sem a menor dúvida uma das melhores actrizes norte-americanas do nosso tempo, Close tem oito nomeações, todas em branco. Cinco são de Melhor Actriz: Atracção Fatal (1988), Ligações Perigosas (1989), Albert Nobbs (2012), A Mulher (2018) e Lamento de uma América em Ruínas (2020). As outras três são de Melhor Secundária: O Estranho Mundo de Garp (1983), Os Amigos de Alex (1984) e Um Homem Fora de Série (1985).

10. Ed Harris (1950-)

Das quatro nomeações que Edward Allen Harris recebeu, nenhuma se traduziu em prémio. Destas, três são na categoria de Melhor Actor Secundário, com Apollo 13 (1995), The Truman Show: A Vida em Directo (1998), As Horas (2002) e uma como Melhor Actor, em Pollock (2000).

11. Willem Dafoe (1955-)

Willem Dafoe – ou William James Dafoe – é um nome bem conhecido da indústria. Versátil e audaz nos papéis que interpreta, o norte-americano foi nomeado para Óscar por filmes como Platoon – Os Bravos do Pelotão, A Sombra do Vampiro, The Florida Project e À Porta da Eternidade. Como todos nesta lista, continua à espera de receber a estatueta dourada.

12. Annette Bening (1958-)

A norte-americana soma cinco nomeações – quatro de melhor actriz e uma de melhor secundária – sem nunca levantar a estatueta num currículo que se estende por quatro décadas. Beleza Americana (1999), As Paixões de Júlia (2004), The Kids Are All Right (2010) e Nyad (2023) valeram-lhe nomeações para Melhor Actriz. Na categoria secundária, The Grifters (1990).

13. Woody Harrelson (1961-)

O texano Harrelson conta com três nomeações no decorrer de uma carreira que passa já os 40 anos. Larry Flint foi a primeira e única para Melhor Actor. Seguiram-se depois O Mensageiro, em 2009, e Três Cartazes à Beira da Estrada (2017), ambas para Melhor Actor Secundário.

14. Amy Adams (1974-)

A versátil Adams abre o grupo dos nomeados e nomeadas por cinco vezes, e com zero Óscares. Foi indicada quatro vezes para o de Melhor Secundária – Junebug (2005), Dúvida (2008), Último Round (2011) e O Mentor (2012) – e uma para o de Melhor Actriz, graças à sua interpretação em Golpada Americana (2014). Mas ainda pode um dia ganhar.

15. Michelle Williams (1980-)

A última nomeação de Michelle Williams aconteceu na edição de 2024. Os Fabelmans valeu-lhe a quinta nomeação ao Óscar e a terceira na categoria de Actriz Principal, após Só Tu e Eu (2010) e A Minha Semana com Marilyn (2011). Como Actriz Secundária, conseguiu nomeações nos filmes O Segredo de Brokeback Mountain (2005) e Manchester by The Sea (2016), que havia de coroar o co-protagonista Casey Affleck com o Óscar de Melhor Actor.

